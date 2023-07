In «Sex and the City» und aktuell der Fortsetzung «And Just Like That...» spielt Davis die konservative und von Hochzeiten besessene Charlotte York. In der Realität legt die Schauspielerin gar keinen Wert auf ein Gelübde: «Wir haben sehr unterschiedliche Lebensstile, wissen Sie?», erklärte sie im Podcast «Best Friend Energy».