«Sex and the City»: Hauptdarstellerinnen feiern 25. Jubiläum der Serie

So postete Cynthia Nixon (57) zwei Bilder von ihrer Rolle als Miranda Hobbes - früher und heute. Dazu schreibt die Schauspielerin: «Wie es begann, wie es für Miranda Hobbes läuft.» Im Hinblick auf den grossen Erfolg der Show und die vergangene Zeit erinnert sich Nixon: «Ich kann nicht glauben, dass ‹Sex and the City› heute vor 25 Jahren Premiere feierte. Vor der Show hätte ich niemals gedacht, dass mir etwas so Grosses und Wunderschönes passieren könnte. Und jetzt kann ich mir ein Leben ohne nicht mehr vorstellen. Ich weiss, es bedeutet vielen von euch sehr viel, also danke fürs Zuschauen.»