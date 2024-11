«Sex and the City»-Star Kristin Davis trauert um ihren Vater

Trauerfeier mit Jazzband

Am Montag, den 18. November, gab die Schauspielerin aus der Serie «Sex and the City» und dem Nachfolger «And Just Like That...» bekannt, dass ihr Vater kürzlich an den Folgen seiner Parkinson–Erkrankung gestorben sei. «Mein Vater ist vor Kurzem verstorben und die Familie versammelte sich zur Feier seines Lebens, für die er detaillierte Anweisungen hinterlassen hatte», schrieb Davis. So habe bei der «wunderschönen Feier» auch eine Jazzband gespielt.