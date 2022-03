«Sex and the City»-Star Sarah Jessica Parker funkelt im rosa Kleid

Vom Broadway vor die Kamera

Ebenfalls nicht entgehen lassen wollte sich den Eröffnungsabend des Stücks, in dem Parker und Broderick die Hauptrollen spielen, Cynthia Nixon (55). Sie wird mit Sarah Jessica Parker auch bald wieder vor der Kamera stehen: Die Fortsetzung von «Sex and the City» geht weiter. Für das Spin-off «And Just Like That...» wird eine weitere Staffel gedreht, wie HBO Max vergangene Woche bestätigte. Der US-Streamingdienst veröffentlichte unter anderem auf Instagram einen kurzen Clip, in dem es heisst: «Und einfach so kommen wir für Staffel zwei zurück.»