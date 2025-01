«Sex and the City»: Tor vor Carries Tür soll Foto-Touristen abhalten

Basierend auf dem gleichnamigen Buch der Autorin Candace Bushnell (66) verfolgten die Serien–Fans sechs Jahre lang das Liebesleben der New Yorkerinnen Carrie (Sarah Jessica Parker, 59), Charlotte (Kristin Davis, 59), Samantha (Kim Cattrall, 68) und Miranda (Cynthia Nixon, 58). Und auch das Serienende 2004 tat dem Erfolg keinen Abbruch – nicht zuletzt dank der zwei nachfolgenden Spielfilme «Sex and the City – Der Film» (2008) und «Sex and the City 2» (2010) sowie der Sequel–Serie «And Just Like That ...» (seit 2021, auf HBO Max). Dass das Interesse der Fans an der kultigen Hausfassade bis heute gross ist, könne Lorber verstehen. Dennoch bat sie: «Machen Sie so viele Fotos, wie Sie möchten, während Sie auf der Strasse stehen. Aber klettern Sie bitte nicht in unsere Räumlichkeiten und Fenster.»