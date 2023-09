«Sex Education» ist zurück auf Netflix: Lohnt sich die vierte Staffel?

Mackey, der vermutlich eine grosse Schauspiel–Karriere bevorsteht, wirkte zudem in Kenneth Branaghs (62) «Tod auf dem Nil» mit, während Gatwa in Grossbritannien zum 15. «Doctor Who» geworden ist. Simone Ashley (28), die in Staffel vier gar nicht mehr dabei ist, wechselte hingegen zur Netflix–Serie «Bridgerton». Dort spielte sie in der bereits erschienenen zweiten Staffel die neue weibliche Hauptrolle.