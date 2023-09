«Sex Education» und mehr: Die Serien-Tipps im September

«Babylon Berlin»: Ab 29. September in der ARD Mediathek

Am 29. September erscheint nach langer Pause die vierte Staffel der grandiosen Historienserie «Babylon Berlin» mit Liv Lisa Fries (32) und Volker Bruch (43) in den Hauptrollen. Die neuen Episoden setzten in der Silvesternacht 1930/31 ein. In der Berliner Unterwelt bricht ein blutiger Krieg um die Vorherrschaft in der Reichshauptstadt aus, während Charlotte Ritter (Fries) einer geheimnisvollen Selbstjustiz–Organisation auf die Schliche kommt. Unterdessen marodieren brutale Schlägertrupps der SA in Berlin, deren Ziel es unter anderem ist, die freie Presse einzuschüchtern.