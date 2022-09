Im Spiel kurz davor kämpfen Vanessa und Diogo aber erfolgreich gegen ihren Ruf an. Die Paare müssen einen Dialog auswendig lernen und fehlerfrei aufsagen. Allerdings unter erschwerten Bedingungen. Die Teilnehmer bekommen einen bizarren Plastikmund in den echten gekeilt, der artikuliertes Sprechen unmöglich macht. Ausserdem sind sie an ein Gummiband gebunden, müssen vor dem Dialog erst mühsam aufeinander zu laufen. Obwohl gerade Diogo vorher im Haus als «nicht die hellste Kerze auf der Torte» abgestempelt wurde, überzeugen er und Vanessa. Sie gewinnen das Spiel. Danach kommt es zur Siegesfeier in der Dusche.