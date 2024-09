Sex-Skandal um Sean «Diddy» Combs: Seine Kinder brechen ihr Schweigen

Das erste Gerücht, das sie sogleich aus der Welt schaffen wollen: Ihr Mutter hat kein angebliches Enthüllungsbuch verfasst. Zuvor hatten diverse Medien in und ausserhalb der USA berichtet, dass ein Manuskript der Verstorbenen namens «Kims Lost Words: A Journey for Justice, From the Other Side» auf einer Festplatte gefunden worden sei, das Porter vor ihrem Tod an einen Produzenten namens Chris Todd geschickt habe.