«Sexiest Man Alive» Jonathan Bailey: So denkt er über das Thema Kinder

«Im Moment ist es mir nicht so präsent»

In der Winterausgabe der britischen Männer–Zeitschrift «Esquire», die am Donnerstag erscheint, präsentiert der Star aus «Wicked» und «Bridgerton» nicht nur ausgewählte Modestücke, sondern gibt auch einige private Einblicke. So sagt der Brite: «Es gibt offensichtlich unzählige Kinder, die Liebe und Unterstützung dringend benötigen. Ich habe das grosse Privileg, schwul zu sein – es gibt keine biologische Uhr. Es ist ein unglaubliches Privileg, überhaupt Kinder haben zu können, nicht wahr?» Das Nachwuchsthema scheint aber bei ihm aktuell nicht ganz oben auf der Agenda zu stehen: «Ich bin mir dessen als Idee, als Konzept bewusst, aber im Moment ist es mir nicht so präsent.»