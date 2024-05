Sexleben eingeschlafen? So verbessern Paare ihre Intimität

In vielen langjährigen Beziehungen kann es passieren, dass das Sexleben an Lebendigkeit und Leichtigkeit verliert. Was am Anfang aufregend und erfüllend war, kann sich im Lauf der Zeit in Routine und Langeweile verwandeln. Wie weckt man ein eingeschlafenes Intimleben wieder auf – und das gemeinsam mit dem Partner oder der Partnerin? Sexologin Jana Welch teilt in ihrem erotischen Playbook «Sex that connects» (ab 22. Mai erhältlich, Goldmann Verlag) 30 erprobte Hands–on–Abenteuer für Paare.