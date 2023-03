«Fergie» kommt auf ihren Ex-Mann Andrew zu sprechen

Sarah Ferguson, die Herzogin von York, will derzeit in erster Linie Werbung für ihr neues Buch betreiben. Während ihrer Promo-Tour durch die USA kam sie aber auch auf ihren in Ungnade gefallenen Ex-Mann zu sprechen. «Wir sind füreinander da», sagte sie als Gast in der TV-Show «Good Morning America». «Als ich in der Vergangenheit schwere Zeiten durchlebte, war Andrew immer für mich da. Er ist ausgesprochen freundlich und er ist ein grossartiger Grossvater.»