Sextoy in «Die Höhle der Löwen»: Wer hat Interesse am Reiterkissen?

Dann wird es emotional. Judith Williams fühlt sich durch die Gründerin an ihre eigene Situation vor knapp zwei Jahrzehnten erinnert: «Ich habe damals alleinerziehend alles in mein Unternehmen investiert. Ich hatte viele Schulden und eine Menge Angst, mit meinem kleinen Mädchen auf der Strasse zu stehen.» Und weiter: «Ich habe 99 Prozent von allem, was mir in meinem Leben Positives passiert ist, Gott zu verdanken. Das eine Prozent ist mein Wille, jeden Tag mein Bestes zu geben. All das sehe ich in dir.» Das Produkt hält sie aber für «erklärungsbedürftig» und nicht «unique» genug. Von einem Investment sieht sie daher am Ende ab.