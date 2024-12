Sexuelle Nötigung? Ermittlungen gegen «The Boys»-Star Malcolm Barrett

Erste Rollen am Theater

Malcolm Barrett stammt aus New York City und stand schon mit 16 Jahren auf der Theaterbühne. Im Jahr 2000 war er erstmals in einer Fernsehserie, «The Beat», zu sehen. Seitdem hat er in zahlreichen Produktionen wie «The Boys», «Preacher» und «Timeless» mitgewirkt. Auch in Kinofilmen wie «Tödliches Kommando – The Hurt Locker» (2008) und «Männer sind Schweine» (2008) spielte er mit.