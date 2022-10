Paris Hilton (41) hat die Missbrauchsvorwürfe gegen ein Internat erneuert, das sie Ende der 1990er Jahre für etwa ein Jahr besuchte. Die Hotelerbin erhob die Anschuldigungen gegen die Provo Canyon School in Utah erstmals im September 2020 in ihrer YouTube-Dokumentation «This Is Paris». Im Februar 2021 sagte sie zudem vor Gericht gegen die Einrichtung aus. Sie soll dort als Jugendliche von Angestellten emotional, physisch und psychologisch missbraucht worden sein. In einem Video für die «New York Times» hat Hilton nun erneut schwere Vorwürfe erhoben, die sie auch in mehreren Tweets bekräftigt.