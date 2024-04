Sexy im engen Kleid: Rihanna zeigt bei Event tiefes Dekolleté

Eine Woche zuvor hatte Rihanna bei einer Launch–Party in London ihren neuen Look erstmals präsentiert. Mit blonden Haaren und XXL–Pony bewarb sie das neueste Werk ihrer Zusammenarbeit mit Puma: die Fenty x Puma Creeper Phatty Earth Tone Sneaker. Auch dafür passte sie ihr Styling und die Location dem Produkt an. Für die in natürlichen Farben gehaltenen Schuhe war der Veranstaltungsort Tobacco Dock in einen unterirdischen Garten verwandelt worden. Rihanna tarnte sich als Baum und trug einen grünen Ganzkörperanzug mit Ästen und Blättern. In einem zweiten Natur–Look wechselte Rihanna später zu einem blättrigen Oberteil und einer braunen Cargohose.