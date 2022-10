Sexy in Babyblau: Bar Refaeli zeigt ihren straffen Bauch

Passend zu ihren eisblauen Augen hat sich Bar Refaeli (37) beim Krebsball-Wohltätigkeitsdinner des «Elle»-Magazins am Donnerstagabend in Madrid in einen eleganten Oversize-Hosenanzug ganz in Babyblau geworfen. Darunter trug das Model lediglich ein schwarzes Bustier und zeigte viel Dekolleté. Der Blick fiel zudem auf Refaelis straffen und durchtrainierten Bauch.