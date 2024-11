Sexy Schnürdesign: Nicole Kidman begeistert in roter Traumrobe

Nicole Kidman (57) hat bei den «GQ Men of the Year»–Awards in einer roten Traumrobe alle Blicke auf sich gezogen. Das bodenlange Kleid schmiegte sich bei ihrem Red–Carpet–Auftritt am Dienstag (19. November) eng an die schmale Figur der Schauspielerin an. Ein besonderes Detail des Balenciaga–Designs war nur von hinten zu sehen: Von den Schultern bis zum Saum zierte eine auffällige Schnürung das langärmelige Kleid. Das Ende eines langen Satinbands, das locker an ihrem Rücken hinunterfiel, hielt Kidman in der Hand.