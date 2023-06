Shakira: Als sie von Piqués Affäre erfuhr, lag ihr Papa im Krankenhaus

Ihr Vater fehlte ihr als Ratgeber

Im Interview mit der spanischsprachigen «People en Español» sagte die kolumbianische Sängerin: «Der Mann, den ich in meinem Leben am meisten geliebt habe, mein Vater, hat mich verlassen, als ich ihn am meisten brauchte.» Ihr Vater sei ihr bester Freund. «Er kam nach Barcelona, ​​um mich zu trösten, nachdem ich wegen meiner Trennung von Trauer erfüllt war.» Doch dann stürzte der Senior schwer. «Alles geschah auf einmal. Mein Zuhause brach zusammen. Durch die Presse erfuhr ich, dass ich betrogen worden war, während mein Vater auf der Intensivstation lag.»