Shakira befindet sich nach Trennung in «Überlebensphase»

«Man muss einfach den Kopf über Wasser halten»

«Ich habe mehrere Phasen durchlaufen: Verleugnung, Wut, Schmerz, Frustration, wieder Wut, wieder Schmerz. Jetzt bin ich in einer Überlebensphase. Man muss einfach den Kopf über Wasser halten», fasst Shakira ihre aktuelle Situation zusammen. Sie hatte sich eine Liebe erhofft, wie die ihrer Eltern, die seit 50 Jahren zusammen sind: «Sie lieben sich wie am ersten Tag, mit einer Liebe, die einzigartig und unwiederholbar ist», so die Musikerin in dem Interview. «Das ist es, was ich mir für mich und meine Kinder gewünscht habe, aber es ist nicht passiert.»