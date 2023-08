Shakira erstmals seit 17 Jahren auf der Bühne der MTV Video Music Awards

Die Verleihung geht am 12. September 2023 (hierzulande in der Nacht auf den 13. September) im Prudential Center in New Jersey über die Bühne. Shakira wird bei der Gala auch auftreten, zum ersten Mal seit 17 Jahren. Die Kolumbianerin performt ein Medley ihrer grössten Hits. Shakira ist auch für reguläre Preise nominiert. Sie geht gleich viermal ins Rennen: unter anderem als Künstlerin des Jahres und für die beste Zusammenarbeit für den Song «TQG» mit Landsfrau Karol G (32).