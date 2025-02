Shakira feiert ihren 48. Geburtstag bei den Grammys

Der 2. Februar wird für Superstar Shakira wohl ein besonderer Tag. Die kolumbianische Sängerin feiert auf aussergewöhnliche Weise ihren 48. Geburtstag. An ihrem Ehrentag wird Shakira auf der Grammy–Bühne stehen und im Rahmen des wichtigsten US–Musikpreises auftreten. Vielleicht bekommt sie am Sonntag – in Deutschland in der Nacht auf Montag – von der zuständigen Recording Academy sogar ein unvergleichliches Geburtstagsgeschenk.