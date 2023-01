Shakira: Piqué-Abrechnung beschert ihr einen YouTube-Rekord

Dass das Interesse an Shakiras neuem Song so gross ist, ist kein Wunder. Schliesslich soll sie im sogenannten «Sessions #53»-Clip mit ihrem Ex Gerard Piqué (35) abrechnen. Nach über zehn gemeinsamen Jahren hatten sich die Sängerin und der Fussballstar im Sommer 2022 getrennt. Mittlerweile soll er eine andere Frau daten.