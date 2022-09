Eine spanische Richterin hat am Dienstag (27. September) einem Gerichtsprozess gegen Shakira (45) zugestimmt und damit die Verfahrenseröffnung erlassen. Der kolumbianische Popstar wird sich folglich in absehbarer Zeit vor Gericht dem Vorwurf der Steuerhinterziehung in Millionenhöhe stellen müssen, wie unter anderem «The Independent» berichtet. Ein genauer Gerichtstermin sei bislang jedoch noch nicht festgelegt worden, heisst es weiter.