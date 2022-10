Shakira (45) hatte es in den letzten Monaten nicht leicht: Zuerst gaben sie und ihr langjähriger Ehemann Gerard Piqué (35) ihre Trennung bekannt. Nun wird ihr in ihrer Wahlheimat Spanien wegen Steuerhinterziehung der Prozess gemacht. Doch all das hält die Kolumbianerin nicht davon ab, neue Musik zu veröffentlichen. In der Nacht von Mittwoch (19. Oktober) auf Donnerstag feierte ihr neuer Song «Monotonia» Premiere. Das Duett mit dem puerto-ricanischen Sänger Ozuna (30) hat in Anbetracht der Geschehnisse eine besondere Bedeutung.