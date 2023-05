Gefühlvolle Zeilen an ihre Kinder

Die neue Ballade hat Shakira ihren Söhnen gewidmet. «Ihr habt mir beigebracht, dass Liebe kein Betrug ist und dass sie nicht endet, wenn sie real ist», singt sie darin. Ihre Kinder übernehmen Variationen des Refrains, in dem es heisst: «Du heilst meinen Schmerz, du sorgst dafür, dass ich mich besser fühle.» Auf Instagram schreibt die Sängerin: «Milan hat dieses Jahr Lieder geschrieben, die mich zu Tränen gerührt haben, und Sasha hat Stunden am Klavier verbracht und seine Stimme entdeckt.» Beide trügen Musik in sich. «Milan und Sasha, es ist so schön zu sehen, wie ihr eure Flügel öffnet, um eure Träume zu verwirklichen.» Es gebe nichts, was sie mehr erfüllen würde, als Mutter zu sein.