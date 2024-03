Shakira über Ex Gerard Piqué: «Habe meine Karriere auf Eis gelegt»

«Viel für die Liebe geopfert»

Weiter erklärte sie: «Es wurde viel für die Liebe geopfert.» Ihr kommendes Album stehe «für die Verwandlung von Schmerz in Kreativität, von Frustration in Produktivität, von Wut in Leidenschaft, von Verletzlichkeit in Widerstandskraft», sagte Shakira der «Sunday Times» zudem. Die Sängerin fügte hinzu: «Es gab so viele Teile meines Lebens, die vor meinen Augen zerbröckelten, und ich musste mich in gewisser Weise wieder aufbauen, die Knochen vom Boden aufheben und sie alle zusammensetzen. Und der Leim, der alles zusammenhielt, war die Musik.»