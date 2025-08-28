Shania Twain wird 60: Sie ebnete Taylor Swift den Weg

Nach über drei Jahrzehnten in der Musikbranche ist ihr Einfluss deutlich zu erkennen. Shania Twain hat das Genre des Country–Pop im Mainstream etabliert und damit Künstlerinnen wie Taylor Swift den Weg bereitet. Swift selbst schwärmte in einem TikTok: «Ich habe von der Besten gelernt.» Twain wiederum gab dieses Lob an Dolly Parton (79) weiter. Neben Taylor Swift sieht auch Carrie Underwood (42) in Twain ein Vorbild. Und selbst abseits des Country–Pop gilt sie als Inspiration für Stars wie Harry Styles (31) und Rihanna (37).