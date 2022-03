Shannen Doherty erinnert an Co-Star Luke Perry.

Perry starb am 4. März 2019 im Alter von 52 Jahren nach einem Schlaganfall. Nach dem Tod des «Riverdale»-Stars war seine damalige Kollegin laut «People» völlig fertig. «Ich bin geschockt. Mit gebrochenem Herzen», sagte Doherty nach seinem Tod. Ein Trost in der Situation seien die vielen Erinnerungen an ihn gewesen. Perry hätte sich nach ihrer eigenen Krebsdiagnose gemeldet und die beiden hätten ihre Freundschaft fortgeführt. «Ich werde ihn jeden Tag vermissen. Jede Minute. Jede Sekunde».