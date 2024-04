Shannen Doherty trug Kleid, in dem Tori Spelling ihre Unschuld verlor

Tori Spelling (50) und Shannen Doherty (53) teilten während ihrer gemeinsamen Zeit in der Kultserie «Beverly Hills, 90210» offenbar alles miteinander. Spelling lieh ihrer Kollegin sogar das Kleid, in dem sie entjungfert wurde. Das verriet die Schauspielerin in der neuen Folge ihres Podcasts «MisSPELLING», in der Doherty zu Gast war.