Diese Sorge sei jedoch unbegründet, wie O'Neal inzwischen ebenfalls via Twitter klarstellte: «An alle, die beunruhigt sind und sich Sorgen machen. Zunächst einmal - lasst mich danke sagen.» Er habe sich lediglich einer für Basketballer typischen Operation an der Hüfte unterziehen müssen, so der 51-Jährige. Daher könne er seinen Fans versichern: «Vielen Dank und ich liebe euch alle, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen und ja, mir geht es gut.»