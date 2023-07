Im Juni dieses Jahres zeigte sich Sharlely «Lilly» Becker (47) zum ersten Mal mit dem neuen Mann an ihrer Seite in der Öffentlichkeit. Bei einer Party in Berlin legte sie mit Fussballfunktionär Thorsten Weck (54) einen strahlenden Pärchen-Auftritt hin. Jetzt hat sich die ehemalige Partnerin von Boris Becker (55) in einem Interview mit der Zeitschrift «Bunte» offen über ihr neues Liebesglück geäussert - und erzählt, wie viel Ruhe der neue Mann an ihrer Seite in ihr Leben bringe.