Sharon Osbourne: Erster öffentlicher Auftritt nach Ozzy Osbournes Tod

Nach dem Tod ihres Mannes wandte sich Sharon im September über die sozialen Medien an die Öffentlichkeit. Sie dankte den Fans für die «überwältigende Liebe und Unterstützung», die ihr entgegengebracht wurde. Die Menschen um sie herum hätten sie durch diese schwere Zeit getragen, erklärte sie. Dennoch gab sie zu, dass sie ihren «Halt erst noch finden» müsse. Der Abend markierte nun einen wichtigen Schritt zurück ins öffentliche Leben.