Sharon Osbourne gratuliert ihrem Ozzy liebevoll zum 40. Hochzeitstag

Ozzy Osbourne (73) hat in einem Instagram-Post seiner Frau Sharon Osbourne (69) zum 40. Hochzeitstag gratuliert. «Heute vor 40 Jahren! Alles Gute zum Jahrestag, mein Schatz», schrieb der Musiker am 4. Juli zu einem Hochzeitsbild der beiden. Auf dem Foto lächelt Sharon Osbourne im weissen Kleid ihren Ehemann an, während dieser in einem weissen Anzug gekleidet zufrieden in die Kamera blickt.