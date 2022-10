Sharon Osbourne (69) hat öffentlich über die Parkinson-Erkrankung ihres Ehemanns Ozzy Osbourne (73) und seinen aktuellen Gesundheitszustand gesprochen. In der ITV-Dokumentation «Paxman: Putting Up with Parkinson's» erinnerte sich die Frau des Rocksängers an jenen Moment zurück, als sie 2003 die Diagnose erhielten. «Plötzlich hört Ihr Leben einfach auf», so Osbourne. «Das Leben, so wie Sie es kannten.»