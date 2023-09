Sharon Osbourne: Süsses Foto inmitten ihrer Enkelkinder

Sharon Osbourne ist seit 1982 mit Rockmusiker Ozzy Osbourne (74) verheiratet. Das Paar gab mit seinen Kindern Jack und Kelly in den 2000er–Jahren in der Reality–Show «The Osbournes» viele Einblicke in sein Privatleben. Die älteste Tochter Aimee (geb. 1983) trat nur selten in der Sendung auf.