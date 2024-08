Sharon Stone enthüllt, wie sie ihr blaues Auge bekam

Darum hat Sharon Stone ein blaues Auge

«Ich weiss, ihr sorgt euch alle darum, wie ich mir ein blaues Auge geholt habe. Also erkläre ich es euch», sagt Stone in einem neuen Instagram–Video, in dem sie mit Strohhut und Sonnenbrille am Pool sitzt. Sie sei in den vergangenen Wochen in sehr viele Hotels in unterschiedlichen Ländern gewesen. In einem Hotel sei sie dann mitten in der Nacht aufgestanden, um auf die Toilette zu gehen, und habe nicht mehr gewusst, wo sie war.