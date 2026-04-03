Sharon Stone verrät: Das ist der beste Küsser in Hollywood

«Es war mit dem Schauspieler, den ich am meisten bewunderte. Und während meiner gesamten Karriere wollte ich einfach nur in der Lage sein, Robert De Niro gegenüber am Tisch zu sitzen und mich zu behaupten.» Sie fügte hinzu: «Es hing einfach so viel damit zusammen, aber ich war einfach so wahnsinnig in ihn verliebt. Er hätte mir wahrscheinlich mit einem Hammer auf den Kopf schlagen können, und ich hätte gesagt: ‹Oh ja!›»