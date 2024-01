Sharon Stone wollte «Barbie» schon in den 90ern drehen

Kein anderer Kinofilm war 2023 so erfolgreich wie «Barbie», vor wenigen Jahrzehnten überstieg eine solche Verfilmung allerdings offenbar noch die Vorstellungskraft der Studiobosse in der Traumfabrik. Denn Hollywood–Star Sharon Stone (65) hatte offenbar schon vor vielen Jahren eine vergleichbare Idee, sie wurde aber nicht ernst genommen. Das macht Stone in einem Kommentar zu einem Instagram–Beitrag von America Ferrera (39) öffentlich.