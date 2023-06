Shawn Mendes und Camila Cabello: Erneute Trennung?

Weil die Sängerin und der Sänger seit dem Frühjahr mehrfach zusammen gesehen wurden, waren Gerüchte über ein Liebes-Comeback entfacht. Im April erwischte man die beiden knutschend auf dem Coachella Festival in Kalifornien. Wenig später wurden sie Arm in Arm vor einem Restaurant in Los Angeles gesichtet. Am 23. Mai veröffentlichte dann «TMZ» Fotos, die die beiden händchenhaltend in New York zeigten.