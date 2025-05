Shawn Mendes verkündet zusätzliche Europa-Shows - auch in Deutschland

Shawn Mendes kommt auch nach Köln

Am 2. August geht es mit einem Auftritt auf dem von Dua Lipa (28) organisierten Sunny Hill Festival in Pristina in Kosovo los. Nach Stationen in Polen, Ungarn und Dänemark spielt Mendes am 12. August eine Show in der Lanxess Arena in Köln. Anschliessend geht es nach St. Pölten. London, Amsterdam, Zürich, Madrid und Lissabon, bevor der Sänger seine Europareise am 31. August mit einem Auftritt beim Superbloom Festival in München abschliesst.