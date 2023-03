«Shazam 2»: So kam der amüsante DC-Cameo-Auftritt zustande

Und auch eine Zukunft von Darstellerin Gadot als Wonder Woman will der Regisseur nicht ausschliessen. «Ich weiss es nicht, aber ich denke, sie wird noch dabei sein», so Sandberg wörtlich. Somit würde «Shazam! Fury of the Gods» doch noch nicht den DC-Abschied der beliebten Schauspielerin markieren, was ja nach derzeitigem Stand durchaus im Bereich des Möglichen liegt.