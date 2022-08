«She-Hulk: Die Anwältin»: Wird die Serie auch nach der Premieren-Ausgabe weitergehen?

Die neun Episoden der neuen Marvel-Show werden ab dem 18. August im wöchentlichen Abstand auf Disney+ erscheinen. Vermutlich werden Marvel-Fans die Figur She-Hulk dann in Zukunft auch in anderen Projekten aus dem grossen, weitverzweigten Kino- und Serienuniversum der Marvel Studios wiedersehen. So könnte sie beispielsweise dem Anwalt Matt Murdock/Daredevil in dessen kommender Serie auf Disney+ einen Gegenbesuch abstatten oder in Kinofilmen an der Seite ihres Cousins Bruce Banner/Hulk aufkreuzen. Auch eine «She-Hulk»-Fortsetzung in einer zweiten Staffel stellte Marvel-Boss Kevin Feige bereits in Aussicht. Die Struktur der Serie mit immer wechselnden Gerichtsfällen und Mandanten bietet sich für ein Fortsetzungs-Format auch exzellent an.