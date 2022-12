«She Said»: Mitreissendes Enthüllungsdrama um den Weinstein-Skandal

Fazit

«She Said» könnte ein klassischer Journalistenfilm sein - es wird viel telefoniert, vertrauliche Dokumente werden diskret über Restauranttische geschoben und Haustüren werden vor der Nase zugeschlagen. Doch der Film besticht durch die starken Protagonistinnen, die Maria Schrader aber nicht als einsame Wölfinnen darstellt, sondern als «normale Menschen», die im Privatleben hin und wieder mit Aspekten des Mutterseins hadern. Die einerseits realistische Darstellung vieler berufstätiger Frauen wirft aber auch die Frage auf, ob es wirklich notwendig ist, gerade in Filmen über Frauen immer wieder Momente der Schwäche und Überforderung zu zeigen, während in Filmen oder Serien klassische «Karrieremänner» nur selten in solchen Rollenkonflikten zu sehen sind.