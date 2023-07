Sheila Hancock hat ihren wertvollsten Besitz verloren

Sheila Hancock begann ihre Karriere am Theater. Im TV wurde sie durch die BBC-Sitcom «The Rag Trade» in den frühen 1960er Jahren bekannt. Hauptrollen in mehreren Sitcoms folgten. Sie hatte zudem Auftritte in Formaten wie «Doctor Who», «Casualty» oder «EastEnders». Ausserdem hat Hancock an zahlreichen Dokumentationen mitgewirkt.