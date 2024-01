Shia LaBeouf ist jetzt katholisch: Wird er bald sogar Diakon?

Die Kapuziner–Franziskanerbrüder heissen ihn willkommen

LaBeouf sei «am vergangenen Wochenende durch das Sakrament der Firmung vollständig in die Kirche eingetreten», gaben die Kapuziner–Franziskanerbrüder der Provinz Westamerika am Dienstag auf Facebook bekannt. In dem Posting heisst es: «Die Kapuziner–Franziskanerbrüder sind überglücklich, ihn in der Gemeinschaft willkommen zu heissen und Zeuge seines tiefen Engagements auf seinem Glaubensweg zu werden.» Dazu wurden auch drei Fotos veröffentlicht, die den Schauspieler in blauer Jacke mit Priestern und Ordensbrüdern zeigen.