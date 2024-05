Shia LaBeouf überrascht in Cannes mit seltenem öffentlichem Auftritt

Mit seiner Rolle in «Megalopolis» von Regisseur Francis Ford Coppola (85) meldet sich LaBeouf nach vier Jahren auch auf der Leinwand zurück. Er spielt in dem Sci–Fi–Epos an der Seite von Adam Driver (40), Aubrey Plaza (39), Laurence Fishburne (62) oder Grace VanderWaal (20). Gemeinsam mit seinen Co–Stars posierte der 36–Jährige bei der Premiere in Cannes für die Fotografen. Der Film soll im Herbst dieses Jahres in die Kinos kommen.