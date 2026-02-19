Shia LaBeouf: War Trennung von Mia Goth Grund für seine Eskalation?

Mia Goth: unabhängig und auf die Tochter fokussiert

Trotz der Trennung sei die Beziehung der beiden nicht von Feindseligkeit geprägt. «Sie liebt ihn, aber sie braucht ihn auch nicht. Sie ist sehr unabhängig. Sie hat ihr eigenes Leben, ihre eigene Karriere – und ihre Priorität ist die gemeinsame Tochter», verrät die Quelle weiter. Auch LaBeouf halte den Kontakt zu dem gemeinsamen Kind aufrecht. Die 2022 geborene Tochter Isabel nannte Goth in einem Interview mit der «Elle» im Oktober 2025 noch «das grösste Geschenk meines Lebens».