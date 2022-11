Ein «warmes Gefühl» beim Spielen

Die Anziehungskraft der Nintendo-Charaktere sei laut Miyamoto, «dass sie Familien zusammenbringen. Unsere Spiele sind designt, um ein warmes Gefühl zu bieten; jeder kann seine Zeit beim Spielen oder Zuschauen geniessen.» So habe er etwa mit seinem Enkel «Captain Toad: Treasure Tracker» gespielt und die gesamte Familie habe sich um den Fernseher versammelt. «Er und ich waren darauf konzentriert, was auf dem Bildschirm passierte, aber meine Ehefrau und die anderen waren auf das Kind fokussiert und genossen den Anblick, wie er Spass mit dem Spiel hatte.» Das sei der Kern von Nintendos Produkten, «ein Lachen auf die Gesichter von Spielern zu bringen». In Bezug auf seine Arbeit bereue Miyamoto nichts, er wünsche sich nur, dass er in den vielen Jahren noch mehr Freude hätte spenden können.