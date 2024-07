Shiloh Jolie: Ihr Anwalt erklärt das Vorgehen bei der Namensänderung

Anwalt erklärt Shilohs Vorgehen

Shiloh, die seit ihrer Geburt eigentlich beide Nachnamen ihrer berühmten Eltern trug, hatte am 27. Mai – ihrem 18. Geburtstag – die Namensänderung beantragt. Kurz darauf wurde diese mit einem rechtlichen Hinweis in der «Los Angeles Times» öffentlich bekannt gegeben. Nun erklärte ihr Anwalt Peter Levine, warum seine Klientin so vorgegangen sei.